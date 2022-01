Sette persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che questo pomeriggio ha coinvolto sei auto nella strada statale 554 all’altezza dell’incrocio tra Selargius e Dolianova. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, intervenuti intorno alle 17,30, hanno messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Le sette persone ferite sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto presente la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

