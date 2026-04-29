Canadair in Sardegna, garantita la continuità del servizio ma crescono i costi

A poche settimane dall’avvio ufficiale della stagione antincendio 2026, si apre un’incognita sulla gestione dei Canadair, i giganti del cielo fondamentali per il contrasto ai roghi boschivi. Il Consiglio di Stato ha infatti annullato la gara d’appalto settennale per l’affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta nazionale, una commessa dal valore imponente di oltre 479 milioni di euro.

La sentenza dei giudici di Palazzo Spada ha ribaltato quanto precedentemente stabilito dal Tar del Lazio, accogliendo il ricorso presentato dalla Società Aerea Protezione & Ambiente. La gara riguardava l’operatività su tre basi strategiche (in Liguria, Lazio e Calabria) e la sua cancellazione rischia di lasciare un vuoto normativo e gestionale proprio alla vigilia del periodo di massima allerta.

La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, intervenuta a margine dell’assemblea della Commissione Isole della Cpmr, ha voluto rassicurare i cittadini pur non nascondendo le criticità economiche della vicenda.

Nessuna interruzione: “Non ci può essere interruzione di servizio pubblico, quindi ci sarà continuità. Il servizio legato ai Canadair ci sarà”, ha confermato con fermezza la governatrice.

L’aggravio dei costi: La nota dolente riguarda il bilancio regionale. “Ovviamente i costi saranno maggiori”, ha spiegato Todde, “e non siamo contenti di dover sostenere una campagna antincendio con esborsi più alti, ma la sicurezza e la continuità non sono in discussione”.

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