Nuoto pinnato, Tommaso Scano porta la Sardegna sul tetto del mondo

La Sardegna riscrive i confini del nuoto pinnato mondiale. In un fine settimana che resterà scolpito nella storia dello sport isolano e nazionale, Tommaso Scano, portacolori della ASD Water Life SC, ha dominato le corsie della piscina di Aix-en-Provence, in Francia, durante la tappa della World Cup CMAS (24-26 aprile 2026).

Non si è trattato di una semplice vittoria, ma di una prova di forza atletica senza precedenti. Tommaso ha polverizzato i limiti cronometrici mondiali nella categoria paralimpica FS14, siglando ben due nuovi Record del Mondo:

100 Metri Pinne

200 Metri Pinne

La precisione millimetrica dei cronometri ha confermato quello che il pubblico francese ha visto in acqua: una potenza e una tecnica di nuotata che lo proiettano nell’élite globale della disciplina.

Ciò che rende la prestazione di Scano ancora più straordinaria è il contesto in cui è maturata. L’atleta sardo ha gareggiato nella categoria Assoluti Junior (normodotati), sfidando i migliori talenti internazionali alla pari.

Non ha solo partecipato; ha lottato bracciata su bracciata, dimostrando che il talento non conosce limiti. I suoi tempi, validati ufficialmente come nuovi primati mondiali paralimpici, sono il frutto di una preparazione mentale e atletica di altissimo profilo, condotta con costanza e dedizione sotto i colori della Water Life.

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