Molti cagliaritani, durante i recenti giorni di festa, si sono interrogati sugli strani fasci di luce proiettati sul cielo cittadino, in queste notti particolarmente nuvoloso. Molti hanno postato video sui social, attribuendone spesso la provenienza al circo di via San Paolo, anche se le luci erano visibili soprattutto dai quartieri storici. Ovviamente non è mancata la proverbiale ironia cagliaritana con gli immancabili riferimenti agli alieni, ai Visitors o addirittura a supereroi come Batman, impegnati in una improbabile missione a casteddu per recuperare il decoro urbano della città.

In realtà quelle proiettate sul cielo nuvoloso che ha caratterizzato Cagliari in queste notti erano le luci di alcuni potenti fari posizionati nella terrazza del Bastione di San Remy. Chiuso dal Comune per la notte di San Silvestro, il Bastione per le feste natalizie ha ospitato numerose attrazioni nel periodo pre-natalizio. Nei giorni scorsi, chiuse le bancarelle e la pista di pattinaggio, sono rimaste ancora ad accogliere i (pochi per la verità) cagliaritani una postazione dell’emittente Radiolina che diffondeva musica e, appunto, i fari che hanno continuato a proiettare fasci di luce sul plumbeo cielo cagliaritano. E probabilmente sono state le nuvole ad amplificarne l’effetto rendendoli visibili anche a molta distanza.

