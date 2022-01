Il Cagliari rimescola le carte per evitare il peggio. Nella giornata di oggi sono iniziate le trattative, ma il vero problema resta l’indice di liquidità: se prima non vende o non taglia gli ingaggi, non può spendere.

Ragion per cui le prime mosse son state a costo zero con le visite mediche e il possibile tesseramento di Goldaniga, ormai ex Sassuolo, e di Lovato, in prestito dall’Atalanta. In difesa dovrebbe arrivare anche Izzo o in alternativa Gabbia, per recuperare i due addi di Godin, ora in Sudamerica, e Caceres.

Più avanti, in centrocampo, si pensa alla cessione di Nandez all’Inter o al Leeds. Il giocatore uruguaiano, ora alle prese con un’accusa di violenza sessuale dall’ex compagna, varrebbe circa 35 milioni di euro. Al suo posto i dirigenti rossoblù stanno pensando a due giocatori: Diawara della Roma e Bajrami dell’Empoli. Nello stesso comparto, ma sulla fascia sinistra, potrebbe giocare Calafiori dal team di Mourinho, ma a una condizione: via uno tra Dalbert e Lykogiannis.

Per l’attacco si pensa a Mayoral della Roma, ma lo stesso giocatore ha dichiarato di voler entrare in qualche club in zona Europa. Nell’area gol, il Cagliari dovrà far attenzione a non farsi scappare Joao Pedro e Cragno, entrambi molto richiesti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it