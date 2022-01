I sindaci del Sulcis-Iglesiente si sono incontrati questa mattina per decidere il da farsi riguardo il rientro in classe, fissato per venerdì 7 gennaio. Il primo cittadino di Carbonia, Pietro Morittu, insieme al sindaco di Iglesias, Mauro Usai, e di Sant’Antioco Ignazio Locci, si son detti concordi nell’attendere le direttive del Governo.

“In qualità di primi cittadini dei Comuni più popolosi del territorio e considerate le competenze dei soggetti istituzionali in campo – hanno dichiarato – abbiamo stabilito di attendere le decisioni del Governo che, in accordo con le Regioni, verranno assunte entro questa sera. In assenza di tali determinazioni, nessun provvedimento restrittivo verrà emanato”.

