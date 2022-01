Rimettersi in forma dopo le feste o dopo una vacanza non è mai un compito semplice. O non ci si sente motivati affatto, o dopo un allenamento o due la motivazione svanisce. Questo perché ci siamo abituati a una routine con pessime abitudini ed è difficile creare una nuova routine con buone abitudini. Bisogna iniziare gradualmente e creare buone abitudini progressive. Per capire come fare abbiamo chiesto qualche consiglio a Edwin Scalas, che durante la pandemia ha creato dei programmi fitness semplici da seguire che possano trasformare chiunque in dodici settimane, senza la necessità di una palestra.

Ecco qualche consiglio:

1. Liberatevi del cibo non salutare dalla vostra dispensa. Non dico di buttarlo, regalatelo a chi non ha cibo affatto. Sarà facilissimo cedere alla tentazione di consumare i nostri snack preferiti super calorici sapendo che sono a portata di mano.

2. Deficit calorico (Assumere meno calorie di quelle che si bruciano). Se per esempio le vostre calorie dì mantenimento (ovvero per non perdere o aumentare peso) sono 2000, assumete meno di 2000 calorie. In questo modo il vostro corpo sarà costretto a utilizzare l’energia conservata, e brucerete i grassi. Tra 10 e il 20% delle vostre calorie di mantenimento è un range ottimale per un deficit calorico.

3. Attività fisica: Iniziate con ciò che vi piace. Iniziate con gli sport che vi piacciono, o se andate in palestra i gruppi muscolari che preferite allenare. Questo renderà più facile riprendere ad allenare e vi troverete in una buona routine senza nemmeno accorgervene. Una volta che riprendete l’abitudine di allenare sarà più facile fare anche esercizi/gruppi muscolari che non vi piacciono ma necessari al raggiungimento dei vostri obbiettivi.

4. State in movimento (10.000 passi sono un ottima base di partenza per stare in movimento). Camminare è la forma di cardio più facile da seguire ma qualsiasi forma di cardio è ottimale non solo per bruciare calorie ma per migliorare la nostra condizione fisica. Un buon sistema cardiovascolare stimola le difese immunitarie e contribuisce ad abbassare il rischio di malattie croniche. Inoltre riduce i sintomi di ansia, stress, depressione e solitudine.

5. Resistance training / Esercizio fisico Qualunque allenamento che sottopone il nostro corpo ad una resistenza condurrà all’aumento della massa muscolare. Allenatevi in palestra, o a corpo libero. Di nuovo fate ciò che preferite e che sapete sarete in grado di fare a lungo termine. Aumentare la massa muscolare accelererà il metabolismo è tutto ciò migliorerà la composizione corporea oltre a sentirci più forti e atletici.

6. Monitorare il progresso. Comprate una bilancia e fatevi foto settimanalmente in modo da non perdere la motivazione e controllare il progresso.

7. Seguire un programma permetterà di raggiungere gli obiettivi più velocemente in quanto più efficiente (essendo studiato appositamente per ottenere certi risultati) ma terrà anche motivati durante il processo. Andare in palestra sapendo esattamente quanti, quali esercizi fare e quanto riposare ti permetterà di essere più produttivo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it