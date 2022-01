“Trovo veramente ingiusto e discriminatorio quello che alcuni cittadini sardi stanno subendo e subiranno nei prossimi mesi. Si stanno calpestando diritti costituzionali fondamentali con la pretesa di voler proteggere la popolazione. Come movimento politico da sempre vicino agli ultimi, esprimiamo solidarietà anche a quei cittadini di La Maddalena e Carloforte che non essendo in possesso di green pass non potranno utilizzare i traghetti rischiando, così, l’esilio forzato”.

Ad affermarlo è Barbara Figus, coordinatrice regionale del Popolo della Famiglia che denuncia “le ingiuste limitazioni imposte dal Governo Draghi ai danni dei sardi che hanno deciso di non aderire alla campagna vaccinale, e che dal 10 gennaio non potranno spostarsi verso la Penisola. A queste persone – si legge in una nota della sezione sarda del partito di Mario Adinolfi – verrà negato il sacrosanto diritto di salire su mezzi aerei o navali, di fatto privandole della libertà di circolazione in tutto il territorio nazionale, del diritto alla salute, al lavoro e allo studio garantiti dalla Costituzione Italiana”.

