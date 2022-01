Un altro intervento dei Vigili del Fuoco per salvare un cane dopo la vicenda di Monserrato. Una squadra di pronto intervento della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 9 di questa mattina nelle campagne di Serdiana in un terreno adiacente alla statale 387, in soccorso di un altro cane caduto in un pozzetto profondo alcuni metri. I Vigili del Fuoco giunti sul posto con le attrezzature in dotazione hanno recuperato l’animale affidandolo sano e salvo al proprietario.

