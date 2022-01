Due auto si sono scontrate intorno alle 18.30 sulla Statale 131 tra il km 11 e 12 all’altezza di Sestu (in direzione Sassari). Nell’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, si contano due feriti.

Uno dei veicoli dopo l’impatto si è ribaltato sulla carreggiata e la ragazza che era alla guida è rimasta incastrata all’interno della vettura. Sul luogo è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando che ha estratto la ragazza dalle lamiere e l’ha affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture e della sede stradale. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

