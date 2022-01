L’opportunità di poter partire a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell’anno per spostarsi in città, raggiungere Cagliari, recarsi in aeroporto o in altre mete di interesse familiare o professionale. Sono le novità offerte dal nuovo servizio di car sharing inaugurato oggi a Quartu Sant’Elena.

Sono previste diverse modalità di utilizzo. Con il free floating, flusso libero, le auto libere possono essere prenotate, utilizzare e rilasciate negli appositi spazi a Cagliari, Quartu e in aeroporto. C’è poi il round trip, con andata e ritorno nella stessa stazione. Predisposta la apposita segnaletica verde in via Porcu, viale Colombo (tre aree) e via Pitz’e Serra (per questa modalità a gennaio è previsto uno sconto del venti per cento).

Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’app e attendere la verifica dei documenti. Poi, una volta inserito il metodo di pagamento, basterà avvicinare l’app all’auto e mettersi al volante.

“Si tratta di una valida alternativa all’uso del mezzo privato – ha spiegato l’assessora alla mobilità Barbara Manca -. Un passo avanti per favorire la diminuzione del traffico in città in un’ottica sempre più rispettosa dell’ambiente”. Il nuovo servizio è infatti una conquista anche in termini ambientali grazie alla scelta della flotta ibrida: accanto alle auto tradizionali sono infatti offerte anche auto elettriche a emissioni zero. Una scelta innovativa, sono poche le città italiane tra cui anche molti capoluoghi di provincia che possono vantare il servizio di car sharing e ancora più rara l’offerta di auto a emissioni zero, che assicura il diritto alla mobilità anche ai cittadini senz’auto.

