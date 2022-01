Nella serata di martedì 11 gennaio, una giovane ragazza è stata aggredita sessualmente in via Cornalias, a Cagliari. È stata proprio la ragazza ad aver raccontato l’accaduto sui suoi profili social, dopo aver fatto denuncia ai carabinieri ed essere stata sottoposta a una visita medica al Brotzu. Dal referto è emerso una lesione allo sterno con evidente ematoma.

Questi i fatti: “Ieri sera sono – scrive la giovane – stata vittima di uno spiacevole evento. Intorno alle 20:10 nei pressi di via Cornalias, mentre mi dirigevo verso la mensa di via Sulcis, ho subìto un’aggressione a sfondo sessuale. Ero in divisa, a seguito di un servizio alla croce rossa, quando sono stata afferrata da uno sconosciuto che mi ha palpato il sedere e nel contempo mi diceva ‘una crocerossina me la codderei’. Ho provato a difendermi, di risposta lui mi ha inferto un colpo allo sterno. Nel tentativo di fuggire, mi ha acchiappato per lo zaino, ma questo rompendosi mi ha dato la possibilità di divincolarmi e scappare”.

“Verso le 20:30 mi sono recata subito presso la caserma dei carabinieri affinché potessi sporgere denuncia – prosegue la ragazza -, ma mi è stato detto che sarei dovuta arrivare prima perché le denunce si possono fare solo dalle 8 alle 20 (mentre l’aggressione l’ho subita alle 20). Mi consigliano quindi di andare in pronto soccorso e arrivata al Brotzu, vengo visitata solo alle 7 del mattino. Una radiografia mostra la lesione al mio sterno, con evidente ematoma. Vengo dimessa verso le 8:30 e alle 9 sporgo la denuncia, con allegata la refertazione medica”.

“Per cui vorrei segnalare un soggetto, dall’identità sconosciuta celata da mascherina e cappuccio, di carnagione olivastra alto circa 1,70 e presumibilmente con un’età sui 30/40. Questo post ha il fine di invitarvi a prestare attenzione per coloro che si trovino in quei paraggi. Con la speranza – conclude la giovane – che si riesca a prevenire un altro evento di questo tipo, spronandovi a denunciare sempre e subito con qualsiasi mezzo, ma mai restare in silenzio”.

