“Violazione norme anti Covid, decadimento assistenziale per sovraffollamento delle unità operative di degenza Medicina blocco C e blocco M, presidio ospedaliero Duilio Casula. Richiesta attività ispettiva”. Si legge questo nelle prime righe della lettera che il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind ha inviato ai Nas dei carabinieri, all’ispettorato del Lavoro, allo Spresal (Prevenzione e sicurezza per il lavoro) e ai direttori generali dell’Aou.

“Le Medicine del blocco C e blocco M sono sovraffollate: ci sono ricoverati non solo nei corridoi, ma è anche stato autorizzato il posizionamento del terzo letto nelle stanze di degenza già di dimensioni ridotte, esponendo così i pazienti vulnerabili (per le loro precarie condizioni di salute ed età spesso avanzata) a seri rischi a causa della mancata applicazione delle misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del Covid. Abbiamo inoltre ritenuto opportuno – ha detto Christian Cugusi, dirigente sindacale del NurSind – segnalare che all’aumento del numero di degenti in queste unità operative, con il contestuale sovraffollamento del reparto e delle camere di degenza – oltre la normale capienza prevista dai criteri di accreditamento- non è ovviamente corrisposto il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di operatori sanitari infermieri e oss impiegati, che di qualità di servizio fornito”.

Letti aggiuntivi nei corridoi, medicherie e stanze di degenza. “Si tratta di barelle, ovvero letti sprovvisti di campanello di chiamata, erogatore di ossigeno e aspiratore e di stanza dei servizi igienici. Così – ha proseguito Cugusi – per l’operatore diventa particolarmente complesso fornire interventi di emergenza per mancanza di spazi, che non sono sufficienti per il transito del carrello delle emergenze e per le manovre rianimatorie che, in generale, potrebbero doversi rendere necessarie”.

In queste condizioni assistenziali il NurSind sottolinea anche l’inosservanza, a discapito dei pazienti del diritto alla privacy, e il grave pericolo che correrebbero in caso di evacuazione a seguito di eventi calamitosi, per il sovraffollamento che si è creato e la relativa mancanza di spazi.

“In conclusione – hanno scritto i rappresentanti sindacali – il decadimento assistenziale si ripercuote inevitabilmente sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione del Covid, favorendo i contagi in misura esponenziale in questa quarta ondata epidemica, come dimostrano inconfutabilmente i dati, tra operatori sanitari e pazienti, oltreché sulla sicurezza a tutto campo degli stessi”.

