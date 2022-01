La Regione Sardegna, nell’ambito di un protocollo stipulato con il Ministero della Giustizia e in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, ha realizzato il “Sistema informativo gestione minori”.

Il sistema è stato progettato per raccogliere le informazioni sui minori e sulle strutture comunitarie, inserite in maniera descrittiva e analitica, consentendo una comunicazione interattiva con altri soggetti coinvolti nel procedimento di tutela dei minori e garantendo, inoltre, l’accesso ai servizi sociali e alle strutture di accoglienza di competenza della Procura della Repubblica.

“La piattaforma si pone come unico punto di accesso per la gestione e il controllo del progetto di recupero del minore – ha sottolineato l’assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta –. In questo ambito, risulta di grande importanza la partecipazione dei servizi sociali dei Comuni, che garantisce un altro importante passo verso il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione”.

Da mercoledì 26 gennaio, a cura della direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, si terranno le sessioni di formazione sull’utilizzo del sistema per consentire ad ulteriori 230 Comuni di entrare nella rete che favorisce il coordinamento tra Procura della Repubblica, servizi sociali e strutture comunitarie.

