Un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias, è stato ucciso questa mattina a Oliena. Ne dà notizia L’Unione Sarda online. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quella che parrebbe una resa dei conti. Il quotidiano cagliaritano ricorda che l’uomo era scampato ad altri due agguati. Il 27 novembre 2015, mentre tornava in paese a bordo della sua Ford Fiesta dal suo ovile, Corrias era stato sfiorato da un colpo di fucile finito sul parabrezza della macchina. In precedenza, nel 2001, era stato ferito ad una spalla da una scarica di pallettoni mentre era nell’azienda di famiglia.

