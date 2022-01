“Certe Imprevedibili Sere”, un omaggio all’autore bellunese Dino Buzzati, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa. Lo spettacolo diretto da Laura Fortuna vede la partecipazione dell’attore Valentino Mannias e della musicista Francesca Romana Motzo. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Internazionale Dino Buzzati.

Sabato 29 gennaio ore 21 e domenica 30 gennaio ore 19.30, info e prenotazioni su fgsiotto@gmail.com.

Ai sensi del Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, per accedere agli spazi verrà richiesta l’esibizione della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) e che verranno seguite le norme ministeriali vigenti al momento. Si raccomanda l’uso della mascherina ffp2 in sala per tutta la durata dello spettacolo.

