Lo scrive in un tweet pieno di rabbia, il deputato cagliaritano Guido De Martini (Lega). Per lui non sarà possibile eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, perché sprovvisto di Super Green pass.

Secondo le nuove normative, infatti, per spostarsi da e per la Sardegna, è necessario ora esibire la certificazione verde rafforzata. Per il deputato leghista, si tratta di una “discriminazione” tutta burocratica. Il forzista Ugo Cappellacci, infatti, nonostante sia risultato positivo al Covid, ha potuto fare la sua scelta elettorale nel drive-in disposto fuori da Montecitorio. De Martini, invece, sebbene sia risultato negativo al tampone, non potrà attraversare il Tirreno poiché non possiede il Super Green pass.

Tra le altre “incongruenze”, fa notare il deputato leghista, il fatto che ci si possa recare al Quirinale con tampone negativo se si viaggia in auto. Stessa regola per chi entra ed esce dalla Camera.

“Come me 100mila sardi”, scrive l’esponente sardo del Carroccio su Twitter, che ora annuncia: “Non mi arrendo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it