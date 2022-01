Poco dopo le 4 del mattino è scattato l’allarme in via Volterra, a Olbia, per un incendio scoppiato in un’abitazione dove ha perso la vita un uomo disabile di 73 anni.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, diffuse in parte dell’appartamento, al piano terra. Per l’uomo, però, non c’è stato niente da fare.

Sul posto anche i carabinieri, che con gli uomini del 115 hanno avviato le indagini per chiarire l’origine dell’incendio. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che sia partito da una stufa elettrica.

