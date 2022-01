Tiscali, smart Telco con la più estesa copertura in Fibra in Italia, per la seconda volta consecutiva ha ricevuto da Ookla, leader a livello mondiale nell’intelligence delle reti mobili e a banda larga e nei test di applicazioni e tecnologie correlate, il premio come l’operatore di rete fissa più veloce d’Italia nel 2021.

Il premio, già conquistato da Tiscali lo scorso luglio per il primo semestre 2021, è stato assegnato in base all’analisi di Ookla dei dati di Speedtest Intelligence anche per il secondo semestre 2021.

Per vincerlo, Tiscali ha ottenuto uno speed score di 97,77, con velocità di download massima di 459,86 Mbps e velocità di upload massima di 273,15 Mbps, riportando risultati superiori rispetto al semestre precedente.

