Ha finto di essere un dipendente di Abbanoa per entrare nell’abitazione di una pensionata di 90 anni e portarle via oltre 70 mila euro in contanti. Il falso operaio, probabilmente insieme ad un complice, è riuscito ad introdursi nella casa vicino al Tribunale di Cagliari con la scusa di consegnare del denaro per il rimborso di una bolletta dell’acqua. Quando ha chiesto alla donna il resto, la pensionata è andata a prendere i soldi e il malintenzionato dopo aver visto dove custodiva il denaro se ne è appropriato senza difficoltà. Quando la pensionata ha scoperto il furto ha immediatamente chiamato la Polizia e sul posto è giunta una squadra volante.

L’episodio ripropone il problema della sicurezza degli anziani e delle persone che vivono da sole, invitati ancora una volta a non far entrare in casa per alcun motivo tecnici di compagnie elettriche, telefoniche, o operatori di ditte sconosciute e a non conservare in casa somme di denaro così ingenti.

