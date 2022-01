La III C dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina di Cagliari (scuola secondaria di I grado, plesso Antonio Cima) ha conquistato il primo premio per la sezione scuole secondarie di I grado partecipando al concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, bandito dal MIUR sotto l’ Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La cerimonia di premiazione dell’elaborato “La notte porta Consiglio” avverrà in video collegamento con il Ministero dell’Istruzione domani, giovedì 27 gennaio, alle 9.30 (diretta streaming nel canale YouTube del MIUR).

Saranno presenti il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e la Presidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni.

Il primo premio è stato assegnato dalla commissione giudicatrice, composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con la seguente motivazione: “Il lavoro si presenta come una graphic novel che restituisce, attraverso stili comunicativi propri della contemporaneità, la riflessione delle studentesse e degli studenti sui temi proposti dal concorso. Nella chat di WhatsApp, rappresentata in formato cartaceo, la classe discute in chiave critica sulla storia della Shoah e sul valore della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La virtuale chiacchierata notturna evidenzia come una riflessione dialettica favorisca, nei giovani cittadini europei, la consapevolezza che ancora oggi all’interno di alcuni Stati membri dell’Unione europea non tutti i diritti siano tutelati. Corredato da una presentazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e da una performance musicale degli studenti, il lavoro risulta di forte impatto, molto originale nella forma e nel contenuto”.

La classe III C alle ore 11 si collegherà in diretta streaming con la Sala Consiliare del Palazzo Regio di Cagliari per partecipare alla cerimonia del Giorno della Memoria, organizzata dalla Prefettura di Cagliari, in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari e con il Comune di Cagliari (diretta streaming nel canale YouTube della Città Metropolitana). Il lavoro è stato realizzato sotto la guida della docente Barbara Cadeddu, con la collaborazione delle professoresse Carla Porceddu, Cecilia Contu ed Elisa Scalas.

Elaborato: https://sites.google.com/istitutocomprensivosantacaterina.edu.it/lanotteportaconsiglio/lanotte-porta-consiglio

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it