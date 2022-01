Venti forti di maestrale, con punte che potranno superare i 100 km7h sino a burrasca su tutta l’Isola e mareggiate sulle coste esposte a ovest, caratterizzeranno buona parte delle giornate di lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio 2022.

Già domenica 30 gennaio, secondo i dati dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare, le folate da nord-ovest raggiungono oltre i 50 km/h con punte di 65 km/h.

Per questo motivo la Protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta per condizioni meteorologiche avverse, valido per 24 ore a partire da mezzogiorno di lunedì 31 gennaio.

Si sta ritirando l’anticiclone delle Azzorre e questo favorisce l’ingresso di correnti di maestrale molto intense – spiegano all’Ansa dall’ufficio meteo AM – Anche il mare sarà grosso (sino a 7) e, prevalentemente nella notte tra domani e l’1, il tutto sarà accompagnato da un po’ di nubi e qualche piovasco della serata di domani nella parte settentrionale dell’Isola con nevicate sui rilievi oltre i 1.200-1.300 metri. Aumento delle minime di qualche grado, mentre le massime avranno un leggera e temporanea flessione, perché già da metà settimana rientrerà un piccolo promontorio anticiclonico che dovrebbe garantire un altro buon fine settimana di temperature miti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it