“Non so chi siano questi deficienti, non si perdono dieci chili in quattro settimane, sono solo menzogne, non uso nessun integratore, non do consigli a nessuno, soprattutto se ne sponsorizzo, non fatevi imbrogliare da chi usa una qualsiasi nostra debolezza contro di noi”.

Dalla sua pagina Facebook la nota conduttrice sarda Geppi Cucciari si scaglia contro una rivista che usa il suo nome per sponsorizzare una dieta dimagrante.

