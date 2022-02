Il poeta capostipite dell’ermetismo Eugenio Montale, la poetessa e scrittrice vivente Patrizia Cavalli, sua maestà Grazia Deledda, unica donna italiana a essere stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura, il narratore americano Ernest Miller Hemingway, il lirico e poetico Cesare Pavese, il giornalista, saggista e anarchico svedese Stig Dagerman. Sei giganti del Novecento, sei colonne portanti del pensiero occidentale, verranno raccontati, scandagliati, illustrati e descritti agli studenti dei licei sardi da stella splendente che è Matteo Porru, il poliedrico e giovanissimo (classe 2001) scrittore e intellettuale sardo.

“Da febbraio in poi, inizio un giro dei licei per raccontare alcuni dei più importanti autori del Novecento e le loro opere. Gli insegnanti interessati possono contattarmi tranquillamente. Chiedo due ore e un caffè alle macchinette” scrive Porru nella sua pagina Facebook. Un’occasione da non perdere, per le scuole e per gli studenti.

