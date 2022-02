“Il 24 dicembre è stato formalmente riaperto il Pronto soccorso del Santissima Trinità, ma poche ore dopo, una volta tagliato il nastro e spente le telecamere, il presidio è stato di nuovo chiuso. L’inaugurazione era una bufala. Una fake news marchiata Giunta Solinas. Una menzogna conclamata. Nel mentre gli altri ospedali collassano e sono costretti a ridurre ricoveri e a rimandare gli interventi chirurgici non urgenti. La Sardegna dichiara di avere 361 pazienti covid ricoverati ma in realtà sfuggono a queste statistiche oltre 150 positivi ricoverati in ospedali solo teoricamente covid free”.

La denuncia arriva dal capogruppo dei Progressisti Francesco Agus che, insieme ad altri consiglieri dell’opposizione ha tenuto una conferenza stampa in consiglio regionale, dando l’allarme sulla situazione della sanità a Cagliari e in tutta la Città Metropolitana – soprattutto con riferimento alle patologie non covid. è stato lanciato oggi durante il Consiglio regionale dall’opposizione.

Molti reparti di chirurgia sono ancora chiusi per mancanza di personale (tranne che per le emergenze) e in altri presidi come il Brotzu i ricoveri sono stati bloccati.

L’opposizione ha evidenziato come negli ospedali del Cagliaritano siano attualmente operativi i soli Pronto Soccorso del Brotzu e del Policlinico di Monserrato su cui si scaricano tutte le emergenze dei presidi di Muravera, Isili, Oristano, San Gavino, degli ospedali del Sulcis. Ma soprattutto come nei presidi che dovrebbero essere Covid-free vengano ricoverati tantissimi pazienti positivi: dunque – situazione già più volte denunciata dai sindacati degli operatori sanitari – ospedali Covid-free ci sono tanti ricoverati che sfuggono alle statistiche ufficiali che ogni giorno si comunicano al ministero.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it