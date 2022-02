È stato visto ieri pomeriggio verso le 14,30 nella zona di Piandanna, nei pressi dell’Agenzia delle Entrate di Sassari. Da allora non si hanno sue notizie. C’è fibrillazione a Sassari per la scomparsa del cantautore Gavinuccio Canu. Quando si è allontanato dalla sua abitazione aveva indosso un giubbotto nero e una sciarpa rossa, ma aveva dimenticato a casa il cellulare. Ieri sera, quando i familiari e gli amici non hanno avuto più notizie, è scattata la denuncia alla questura di Sassari è scattata ieri sera e da stamattina sono iniziate le ricerche. Si teme che l’artista, molto noto in città, sia stato colto da un improvviso malore.

La notizia della scomparsa di Gavinuccio Canu sta rimbalzando sui social. Chiunque lo abbia visto o lo veda può mettersi in contatto con numeri 3498195229 o 3288346662.

