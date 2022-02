Fare squadra per sostenere lo sviluppo del territorio. È l’impegno confermato dal capo dell’Amministrazione comunale di Cagliari Paolo Truzzu e dal nuovo direttore della sede cittadina della Banca D’Italia, Stefano Barra, nel corso dell’incontro di questa mattina giovedì 10 febbraio 2022 al Municipio. Presenti anche Serenella Piras, dirigente del Servizio Affari generali, Affari istituzionali e Gabinetto del sindaco.

Il primo cittadino ha sottolineato il “ruolo fondamentale della collaborazione fra le istituzioni per creare nuove opportunità di crescita per la città e l’area metropolitana”, anche in chiave turistica, ricordando che quella cagliaritana è una comunità laboriosa che sa reagire alle difficoltà. Come a quelle causate dalla pandemia da Covid-19.

Romano d’origine, dopo diversi incarichi presso l’amministrazione centrale della Banca d’Italia, Barra dirige la sede di Cagliari da settembre 2021.

“È una grande opportunità – ha detto – che ho accolto con entusiasmo e determinazione. La città è ricca di iniziative e potenzialità da sviluppare”. Anche attraverso progetti di ”educazione finanziaria” rivolti a giovani e non solo.

Per porgergli il benvenuto il sindaco Truzzu ha omaggiato il direttore Barra di alcuni libri su Cagliari e una pergamena raffigurante il suo skyline.

