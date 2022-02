È stato arrestato per omicidio stradale e adesso si trova agli arresti domiciliari, Emilio Pozzolo, il 37enne che alla guida di uno scooter, nonostante non avesse la patente, ha travolto, uccidendolo sul colpo, il piccolo Daniele Ulver, di appena 15 mesi, e la madre Ilaria Ennas, mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Cadello, davanti al parco di Monte Claro.

