Dopo lo sketch andato in onda nella serata di ieri a “Paperissima Sprint”, la conduttrice Roberta Lanfranchi è stata travolta da una vera e propria bufera mediatica.

Così ha deciso di recuperare le centinaia di telespettatori che seguono il programma con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Io non ho detto che i sardi puzzano, perché non lo penso. Dalla mia bocca non è mai uscita una cosa del genere. Ho amici e collaboratori sardi, non avrei mai potuto dire una cosa del genere, mi dispiace che la cosa sia stata travisata, era una gag. L’odore era sul personaggio, non voleva essere un insulto, non voleva essere un’offesa per nessuno. Non l’ho detto e non lo direi mai”.

