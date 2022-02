La continuità territoriale continua a far discutere i rappresentanti politici sardi. Durante la seduta di questa mattina, in Consiglio regionale, in cui si è ripreso l’esame della Manovra finanziaria 2022-2024, il consigliere Roberto Li Gioi (M5S) è intervenuto per sollecitare una presa di posizione da parte dell’Aula sul tema dei trasporti aerei: “L’assessore ai Trasporti Giorgio Todde ci aveva tranquillizzato sulla proroga del bando per la continuità territoriale. Oggi la stampa dice il contrario. Si apre un buco nero per tutto il comparto turistico. Pretendiamo che l’assessore riferisca all’Aula”.

“La continuità territoriale è coperta fino al 14 maggio. È stata pubblicata la gara per l’estate, manca solo l’accettazione da parte dei vettori. Presto sarà pubblicata dall’Ue la gara per i prossimi due anni”, ha risposto il consigliere Andrea Piras (Lega).

