“Il Ministero dell’Economia ha confermato che è in cantiere una correzione della norma sbagliata del DL Sostegni ter che comprime eccessivamente la possibilità di cedere i crediti d’imposta legati ai bonus edilizi”. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione Finanze del Senato, dopo la risposta del Mef a un’interrogazione presentata in Commissione dallo stesso esponente pentastellato e firmata da tutti i componenti del gruppo M5S Senato.

“La conferma di una correzione imminente dimostra una volta di più l’errore commesso dal Governo nel decreto, anche se mosso dal condivisibile intento di contrastare le frodi. Inoltre lo stesso ministero, sempre nella risposta, conferma che obiettivo dell’imminente correzione è anche il recupero nel meccanismo della cessione dei crediti di Poste e Cdp, che con varie sfumature lo avevano sospeso. Voglio infine notare che nella risposta all’interrogazione non viene mai citato il Superbonus in riferimento alle frodi, a dimostrazione del fatto che il ministero ha capito quanto dati imprecisi, come quelli riferiti la scorsa settimana dal premier Draghi, rischino solo di inquinare il dibattito su una misura benefica per l’economia, i cittadini, le famiglie e l’ambiente”, conclude Fenu.

