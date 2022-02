La battaglia degli autotrasportatori arriva in Parlamento, con un’interpellanza presentata dal deputato Ugo Cappellacci (FI) al ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. “Il settore – spiega Cappellacci- è già in grave difficoltà a causa dei costi del carburante, il rincaro del prezzo dei biglietti per i trasporti marittimi rischia di avere conseguenze drammatiche sia sulle aziende interessate che sull’economia dei territori insulari”.

Cappellacci ricorda che questo è solo l’ultimo di una serie di balzelli: “Già a gennaio, febbraio e ottobre 2021 ci sono stati notevoli incrementi, l’ulteriore aumento, che va da 50 a 75 euro in più a seconda della tratta, innesca un pericoloso effetto domino che colpisce direttamente le imprese del settore, ma con il conseguente incremento del prezzo finale delle merci, si riverbera su tutto il sistema, travolgendo sia le imprese isolane che hanno necessità di rivolgersi ai mercati extraregionali e infine la vita quotidiana delle famiglie sia per l’incremento delle spese sia per le immaginabili ripercussioni sull’occupazione. Per questo – conclude Cappellacci- chiediamo al Governo di intervenire immediatamente con misure compensative, che scongiurino gli effetti del rincaro dei prezzi dei trasporti marittimi”.

