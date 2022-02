Quattro automobilisti sono stati fermati questa notte dalla Polizia Locale di Cagliari mentre guidavano in stato di ebbrezza in viale Marconi. Uno di loro è stato addirittura sorpreso mentre percorreva la strada contromano. Tutti i conducenti – ai quali è stata ritirata la patente – saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

Dopo l’incidente della settimana scorsa, che ha coinvolto due ragazze di 19 anni che attraversavano la strada per raggiungere la fermata dell’autobus – la Polizia Locale di Cagliari ha intensificato i controlli mirati a verificare la guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione dell’alcol. I controlli sono stati effettuati in diverse zone della città caratterizzate dalla presenza di locali notturni e in particolare nel viale Marconi.

Tali verifiche hanno portato gli agenti ad accertare diverse guide in stato di ebrezza alcolica, ritirando 4 patenti di guida. In particolare, come detto, un conducente in stato di ebrezza alcolica è stato sorpreso a circolare contromano nel viale Marconi. Inoltre nella stessa notte sono state accertate una guida senza patente, una senza la copertura assicurativa e due omesse revisioni. I conducenti sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica saranno deferiti all’autorità giudiziaria.

