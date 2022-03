Stanno per cominciare anche in Sardegna le prime somministrazioni del nuovo vaccino di Novavax, il vaccino a base proteica prodotto secondo tecnologie tradizionali che a quanto pare fa meno paura ai cosiddetti no-vax.

Ieri si è cominciato a somministrare il farmaco in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Sicilia, mentre oggi si inizia in Calabria, Lazio, Liguria, Val D’Aosta, Umbria e Campania. Quanto alla Sardegna, qualche giorno fa sono arrivate 27.900 dosi che sono state consegnate al servizio di Igiene Pubblica della Asl di Cagliari in attesa dello smistamento negli altri territori.

Il vaccino Novavax è disponibile per chi ha più di 18 anni e non ha ricevuto finora alcuna dose (richiamo a 21 giorni).

