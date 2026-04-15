Inter-Cagliari, designato l’arbitro Marchetti: i precedenti

Sarà Matteo Marchetti a dirigere la sfida Inter-Cagliari, in programma venerdì sera allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, anticipo della 33ª giornata di Serie A.

L’arbitro internazionale della sezione di Ostia Lido sarà assistito da Luigi Rossi di Rovigo e Alex Cavallina di Parma, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. In sala Var opereranno Francesco Meraviglia di Prato e Marco Di Bello di Brindisi, rispettivamente come Var e Avar.

I precedenti

Sono 7 i precedenti del Cagliari con Marchetti alla direzione. Una sola la vittoria rossoblù, nella prima sfida arbitrata datata 17 ottobre 2021. Da allora 3 pareggi e 3 sconfitte. Tra queste anche una sfida contro l’Inter, il 12 dicembre 2021, terminata 4-0 per i nerazzurri a San Siro.

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