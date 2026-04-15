Paura a Uras, perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la Ss 131

Un incidente stradale, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze fisiche per i protagonisti, si è verificato nella serata di ieri lungo la strada statale 131, la principale arteria sarda. Intorno alle ore 22:00, all’altezza del chilometro 70 in prossimità del centro abitato di Uras, il conducente di una Volkswagen Golf ha improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione Sassari. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura ha sbandato paurosamente fino a ribaltarsi su un fianco al centro della carreggiata.

Nonostante la dinamica dell’impatto potesse far temere il peggio, le persone a bordo sono uscite illese dall’abitacolo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri della compagnia locale. I militari e i poliziotti hanno provveduto a effettuare i rilievi tecnici necessari per ricostruire quanto accaduto e hanno garantito la sicurezza degli altri automobilisti in transito durante le delicate fasi dei soccorsi e del recupero del mezzo.

L’incidente ha causato inevitabili disagi alla circolazione stradale. Il traffico in direzione nord ha subito sensibili rallentamenti per oltre un’ora, tempo necessario affinché il personale addetto potesse rimuovere il veicolo incidentato e ripulire l’asfalto dai detriti. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda serata, dopo il ripristino delle piene condizioni di sicurezza della sede stradale. Restano al vaglio degli inquirenti le ipotesi sulle cause del sinistro, tra le quali non si escludono l’asfalto viscido o un momento di distrazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it