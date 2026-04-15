Guardia di Finanza, nuova vedetta veloce per la flotta sarda

Si rafforza la presenza operativa della Guardia di Finanza nelle acque della Sardegna con l’arrivo di una nuova unità navale ad alte prestazioni. Il Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari ha infatti potenziato la propria flotta con l’assegnazione di una vedetta costiera classe V.800, destinata alla Sezione Operativa Navale di Arbatax.

L’operazione rientra nel più ampio piano di ammodernamento promosso dal Comando Generale del Corpo, volto a rendere sempre più efficiente il controllo delle coste e la sicurezza marittima.

Realizzata dal cantiere FB Design di Annone Brianza, la nuova unità rappresenta un concentrato di tecnologia e potenza. Lunga 16 metri e larga oltre 4, è dotata di sistemi avanzati per la navigazione, la comunicazione e il monitoraggio.

Grazie a due propulsori di ultima generazione, la vedetta può raggiungere una velocità massima di 54 nodi, pari a circa 100 km/h, garantendo interventi rapidi anche in condizioni operative complesse. Tra le caratteristiche principali spiccano l’elevata stabilità in mare e la capacità di operare con efficacia lungo tutto il litorale sardo.

Anche la livrea è stata rinnovata, con i colori istituzionali giallo-verde e il simbolo del grifone, per assicurare una maggiore riconoscibilità durante le operazioni. L’ingresso della nuova vedetta consentirà di rafforzare il presidio delle acque di competenza e migliorare le attività di controllo e sicurezza.

La componente aeronavale della Guardia di Finanza potrà così svolgere in maniera ancora più efficace il proprio ruolo di “polizia del mare”, come previsto dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Oltre alle attività di vigilanza e contrasto ai traffici illeciti, l’unità contribuirà anche alle missioni di tutela delle frontiere marittime europee, confermando il ruolo strategico della Sardegna nel sistema di sicurezza del Mediterraneo.

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