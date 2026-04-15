Assemini in lutto per Michele Murgia, il sindaco: “Rispetto e silenzio”

Profondo dolore ad Assemini per la scomparsa di Michele Murgia, il giovane di 22 anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri nei pressi di Uta.

Il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme ad altri giovani quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha perso il controllo uscendo di strada. L’impatto si è rivelato fatale: per il 21enne non c’è stato nulla da fare, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale del 118. Secondo quanto emerso, il veicolo su cui viaggiava il giovane risultava rubato a Quartu.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici e conoscenti. Il sindaco di Assemini, Mario Puddu, ha affidato a una nota il messaggio di vicinanza alla famiglia: “Profondo dolore per l’incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane di Assemini. Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale, sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia. Questo è il tempo del rispetto e del silenzio. Ci stringiamo a loro con partecipazione”.

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