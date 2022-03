Tentata rapina nella tarda serata di ieri in una gelateria di via Dante a Cagliari. Un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nel locale con la pistola in pugno e ha intimato alla titolare di farsi consegnare l’incasso della giornata. L’uomo però non ha fatto i conti con la pronta reazione della donna che si è barricata nella gelateria e ha chiamato la Polizia.

Dopo pochi minuti, è arrivata una Squadra Volante e, sentendo le sirene, il rapinatore si è dato alla fuga, dileguandosi. Dopo aver sentito la testimonianza della titolare la Polizia ha avviato l’indagine per tentare di identificare l’autore della tentata rapina.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it