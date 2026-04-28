Miss Mondo Sardegna: la cagliaritana Anna Chessa nuova reginetta

Finale Miss Mondo Sardegna 2026: vince la cagliaritana Anna Chessa. Ecco i nomi delle sei ragazze sarde che parteciperanno alle finali nazionali

La bellezza e l’eleganza hanno trovato casa a L’Agnata, la storica dimora di Fabrizio De André nei pressi di Tempio Pausania. In questa cornice suggestiva, domenica 26 aprile, è stata incoronata Anna Chessa come nuova Miss Mondo Sardegna 2026.

Anna Chessa, vent’anni, cagliaritana e studentessa universitaria, ha convinto la giuria per il suo portamento e la sua spigliatezza.

Grazie a questa vittoria, sarà lei a guidare la delegazione isolana alla finalissima nazionale di Miss Mondo Italia, che prenderà il via il prossimo 3 giugno a Gallipoli, in Puglia.

Non sarà solo la vincitrice a rappresentare l’Isola nel prestigioso concorso di bellezza. Insieme ad Anna Chessa, hanno ottenuto il pass per la fase finale altre cinque ragazze che si sono distinte durante il percorso regionale: Nicole Monni, Daiana Batzella, Asia Concas, Ilaria Adelina Mura, Ginevra Stella De Petrillo.

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