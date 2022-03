In Sardegna non c’è più cibo per i maiali perché la guerra in Ucraina ha tagliato le forniture di mangime. Il grido d’allarme arriva dai suinicoltori sardi che vedono svuotarsi i silos con le scorte. E’ un altro degli effetti della guerra per l’economia sarda. Gli allevatori, che devono fare i conti con l’aumento vertiginoso del costo delle granaglie e la crisi di liquidità per le mancate vendite dei maiali, vedono il futuro sempre più nero. Come riporta la Nuova Sardegna, i fornitori in questo periodo non accettano fidi ma vogliono essere pagati immediatamente.

