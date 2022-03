Nessuna persona coinvolta ma tanto spavento per l’incendio in un appartamento in via Napoli a Quartu Sant’Elena. La richiesta di intervento è giunta intorno alle ore 13,30 alla Sala Operativa del Comando VVF di Cagliari, che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento con in supporto un’Autoscala. Le unità VVF giunte sul posto hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha limitato i danni, spegnendo il principio di incendio prima che potesse diffondersi. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento da parte del ROS (Responsabile delle operazioni di Soccorso VVF), non si escludono le cause elettriche.

