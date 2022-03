Il Sinis – la magnifica penisola della Sardegna centro-occidentale che si trova fra la baia di Is Arenas a nord, e il Golfo di Oristano a sud – è un luogo ideale dove sposarsi. Da qualche giorno si può. La Giunta di Cabras, con una delibera, ha definito ufficialmente le sedi e le tariffe per la celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili al di fuori della casa comunale.

“Le richieste sono in costante aumento – spiega all’Ansa il sindaco Andrea Abis – e sono presentate in particolare da sardi che vivono all’estero o da stranieri che si sono recati in vacanza nel nostro territorio e sono rimasti affascinati dalle bellezze naturalistiche che ci circondano, al punto da desiderare di celebrare qui il loro giorno più importante. Grazie a questo servizio intendiamo incrementare le potenzialità di un territorio che richiama ogni anno migliaia di visitatori”.

Delle otto location, tre sono nello splendido paese sul mare di San Giovanni di Sinis, dove gli sposi potranno scegliere tra la spiaggia, l’antica chiesa e l’istmo. Ci si potrà sposare anche nel bianchissimo litorale di Is Arutas, a Maimoni e a Mari Ermi. Possibile anche andare a San Salvatore di Sinis, il villaggio dove furono girati numerosi spaghetti western, e sullo stagno di Mar’e Pontis.

Prezzi: 200-600 euro per Mar’e Pontis, 300-800 euro per il villaggio di San Salvatore, 750-1.500 per San Giovanni di Sinis, Maimoni e Mari Ermi, fino a 900-1.800 euro per la spiaggia di Is Arutas.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it