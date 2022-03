Nuovo incidente stradale in viale Poetto, a Cagliari. Ieri sera, per cause da accertare, un uomo ha perso il controllo della sua auto finendo sopra la rotatoria all’altezza dell’ippodromo. I vigili del fuoco, intervenuti subito dopo il sinistro, hanno estratto il conducente dall’abitacolo dell’autovettura e lo hanno affidato agli operatori sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. L’uomo non risultava in pericolo di vita. Presenti, anche gli agenti della Polizia locale.

