Saranno ospitati all’Hotel Califfo, sul litorale di Quartu, i 97 profughi – donne e bambini – che stanno per arrivare in Sardegna nell’ambito della missione UIP promossa dal presidente della sezione Ucraina dell’Unione interparlamentare, Ugo Cappellacci, e dal console Anthony Grande. Dopo una tappa in Polonia, dove è stato raggiunto il primo gruppo di 68 profughi, i bus sono arrivati a Krakovets (Ucraina) dove è stato recuperato un altro gruppo proveniente dalla zona di Leopoli. Una volta completate le operazioni, la missione ha iniziato il viaggio di rientro verso Livorno, con tappa a Cracovia, per poi prendere la nave verso la Sardegna. Nell’ultimo video postato su FB da Cappellacci è emerso che alcuni profughi sono risultati positivi al tampone anti Covid: per loro il viaggio in Sardegna è rinviato.

Questa mattina Cappellacci aveva polemizzato con le istituzioni perché non si sapeva dove sarebbero andati ad alloggiare i profughi, nonostante la missione fosse stata annunciata il 6 marzo. Fino alla notizia della sistemazione al Califfo, una delle strutture che hanno aderito al bando della Protezione civile: fino a 60 euro con pensione completa (metà per i bambini) per ogni profugo accolto.

