Terza giornata a Carloforte di Circo all’attracco, il progetto – rassegna dei Bötti du Shcöggiu ospitato al Side kunst-cirque. Giovedì 31 marzo alle ore 19,15, nello chapiteau della compagnia internazionale My!Laika (montato sul lungomare del centro tabarkino), spazio al cinema con la visione del film documentario Interconnessioni, a cura di Tersicorea Off.

Il cortometraggio con la regia di Massimo Gasole racconta la residenza artistica, che tra luglio e dicembre dello scorso anno ha ospitato nell’Isola di San Pietro attori circensi, danzatori, coreografi, sceneggiatori, e critici teatrali, a partire dai componenti della compagnia My!Laika. Nel progetto diretto da Simonetta Pusceddu gli artisti coinvolti hanno lavorato nei luoghi naturali di San Pietro, alla Bottega e al teatro Mutua, incontrando mestieri e sapori tipici dell’isola. Ingresso a offerta.

Venerdì 1 aprile, alle 21,15 al Side kunst-cirque va in scena Eterna, spettacolo di teatro danza con Lucrezia Maimone e Lucia Angellè Paglietti, prodotto da Oltrenotte: una “piccola opera per insolite camminate bislacche di personaggi liberamente ispirati al libro dei sogni di J. L. Borges”. Alle 21,45 in agenda un concerto nella banchina del porto dei Sea bemolle, ensemble di musicisti e artisti che si sposta per il Mediterraneo navigando con una barca a vela di nome Nuages.

Il programma di spettacoli, concerti e proiezioni di Circo all’attracco prosegue fino al 10 aprile al Side kunst-cirque all’interno della rassegna dei Bötti du Shcöggiu Passaggi di Primavera. Collaborano all’iniziativa il Teatro del Sottosuolo di Carbonia e l’associazione Tersicorea di Cagliari e la stessa Compagnia My!Laika.

Il progetto è prodotto con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del Comune di Carloforte.

