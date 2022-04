Dal suo profilo Facebook la giornalista sarda Virginia Saba manda un virtuale e accorato abbraccio a due donne che, in modi molto diversi, hanno subito un’ingiustizia in questi giorni. Sono la dirigente del Liceo Montale di Roma e la giovanissima Carol Maltesi, uccisa perché rivendicava la propria libertà.

“Abbraccio con affetto la dirigente scolastica messa alla gogna per aver avuto uno scambio di messaggi con un ragazzo, ha tutta la mia solidarietà” dice in video la Saba.

“Mando un pensiero sotto forma di preghiera nei confronti di Carol, la donna che voleva negarle la libertà e ha subito lo sconsiderato giudizio di chi l’ha etichettata e giudicata in mille modi. Era una donna e una madre a cui si deve tutto il rispetto del mondo. Due donne che hanno subito la violenza di questa società”.

Il link alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/sabavirgin/videos/320563140066153/

