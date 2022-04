Ieri sera a Cagliari è stato denunciato per furto aggravato uno studente di 17 anni, incensurato, residente in provincia di Ravenna. Il giovane, alle ore 21,30 circa di ieri, in via Roma, una volta entrato alla Rinascente, si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di euro 120 e, dopo avere indossato tali capi di abbigliamento lasciando i propri in un angolino, ha superato le casse senza pagare il corrispettivo.

A questo punto è stato però bloccato all’esterno del centro commerciale dal personale addetto alla sicurezza e dai militari dell’Arma nel frattempo intervenuti su richiesta dei primi. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla parte proprietaria.

Il giovane ha comunque potuto recuperare il proprio abbigliamento abbandonato poco prima ed è tornato a casa.

