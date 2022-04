Covid, aumentano i contagi in Sardegna: 2631 casi e 3 decessi

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 23 ( -2), quelli ricoverati in area medica sono 330 (+2). 30.084 sardi in isolamento domiciliare