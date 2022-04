“Da oggi rappresentate la faccia dell’Amministrazione e, per quanto mi riguarda, voi siete più importanti del Sindaco e di qualsiasi Consigliere perché quotidianamente avrete a che fare con i concittadini e con chi vive la nostra città”. Così il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha accolto i 35 nuovi agenti della Polizia Locale che, in servizio da qualche settimana dopo aver vinto il relativo concorso pubblico, sono stati i protagonisti della cerimonia di consegna delle placche di riconoscimento personali che si è tenuta oggi.

Schierati con le loro uniformi nuove di zecche, con il blu e il giallo a colorare il piazzale del Comando di via Crespellani e sotto lo sguardo attento del Comandante Guido Calzia, che ha voluto fortemente questa cerimonia, i nuovi agenti hanno vissuto un benvenuto caloroso dai colleghi.

“Siete arrivati in una nuova famiglia e il Corpo – ha aggiunto il Sindaco Truzzu – vi aiuterà a crescere così come voi aiuterete a crescere il Corpo. Ci sono molte aspettative da parte dei cittadini su di voi, anche perché il sistema delle regole che la Polizia Locale cerca di far rispettare è fondamentale soprattutto per i più deboli. Le regole, non dimentichiamolo, non sono un optional, ma garantiscono la convivenza civile di tutti”.

